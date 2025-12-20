EOS R10が売れてる！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2025/12/20

EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月8日～14日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキットEOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）2位 EOS R50・ダブルズームキット ブラックEOSR50BK-WZK（キヤノン）3位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラックZV-E10M2K(B)（ソニー）4位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラックZV-E10M2X(B)（ソニー）5位 α7 V ボディILCE-7M5（ソニー）6位 α6700 高倍率ズームレンズキットILCE-6700M（ソニー）7位 α6400 高倍率ズームレンズキットILCE-6400M（ソニー）8位 LUMIX G100D WキットDC-G100DW-K（パナソニック）9位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイトEOSR50WH-WZK（キヤノン）10位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラックZV-E10L(B)（ソニー）