EOS R10が売れてる！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2025/12/20

実売データ

2025/12/20 09:00

　「BCNランキング」2025年12月8日～14日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）

2位　EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）

3位　VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）

4位　VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）

5位　α7 V ボディ
ILCE-7M5（ソニー）

6位　α6700 高倍率ズームレンズキット
ILCE-6700M（ソニー）

7位　α6400 高倍率ズームレンズキット
ILCE-6400M（ソニー）

8位　LUMIX G100D Wキット
DC-G100DW-K（パナソニック）

9位　EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）

10位　VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
