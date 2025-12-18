JBL Tour Pro 2が浮上！　完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10　2025/12/18

JBL Tour Pro 2 Black

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月8日～14日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 AirPods Pro 3MFHP4J/A（アップル）2位 JBL Tour Pro 2 BlackJBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）3位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載MXP93J/A（アップル）4位 JBL Tour Pro 3 BlackJBLTOURPRO3BLK（ハーマンインターナショナル）5位 AirPods 4MXP63J/A（アップル）6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラックWF-C510(B)（ソニー）7位 INZONE Buds ホワイトWF-G700N(W)（ソニー）8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラックWF-1000XM5(B)（ソニー）9位 Soundcore P40i ブラックA3955N11（Anker）10位 JBL Tour Pro 3 LatteJBLTOURPRO3LTT（ハーマンインターナショナル）