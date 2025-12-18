JBL Tour Pro 2が浮上！　完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10　2025/12/18

実売データ

2025/12/18 12:00

　「BCNランキング」2025年12月8日～14日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）

2位　JBL Tour Pro 2 Black
JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）

3位　AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）

4位　JBL Tour Pro 3 Black
JBLTOURPRO3BLK（ハーマンインターナショナル）

5位　AirPods 4
MXP63J/A（アップル）

6位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）

7位　INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）

8位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）

9位　Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）

10位　JBL Tour Pro 3 Latte
JBLTOURPRO3LTT（ハーマンインターナショナル）
 
JBL Tour Pro 2 Black


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
