大阪圏でAQUOS wish5 SH-52Fが首位！ Androidスマホ人気ランキングTOP10 2025/12/17
「BCNランキング」2025年12月1日～7日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
2位 arrows We2 FCG02（FCNT）
3位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
4位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
5位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）
6位 AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）
7位 AQUOS wish5（シャープ）
8位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
9位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
10位 arrows We2 F-52E（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
