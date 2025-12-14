PowerShot SX740 HSが首位に！　コンデジ人気ランキングTOP10　2025/12/14

PowerShot SX740 HS シルバー

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月1日～7日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 PowerShot SX740 HS シルバーPSSX740HS(SL)（キヤノン）2位 PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）3位 PowerShot SX740 HS ブラックPSSX740HS(BK)（キヤノン）4位 instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）5位 PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）6位 PIXPRO C1 ブラウンC1(BN)（KODAK）7位 LUMIX TZ99 ブラックDC-TZ99-K（パナソニック）8位 PIXPRO WPZ2WPZ2（KODAK）9位 OM SYSTEM Tough TG-7 ブラックTG-7(BLK)（OMデジタルソリューションズ）10位 きょうはなに撮る？ アンパンマンキッズカメラキョウハナニトル？ アンパンマンキッズカメラ（アガツマ）