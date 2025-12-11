Pixel 9aが強い！　2025年11月のAndroidスマホ（名古屋圏）人気ランキングTOP10　2025/12/11

2025/12/11 17:00

　「BCNランキング」2025年11月の月次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

2位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

3位　AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）

4位　Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）

5位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

6位　Galaxy A25 5G(UQ mobile)（SAMSUNG）

7位　arrows We2 FCG02（FCNT）

8位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

9位　Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）

10位　nubia S 5G（ZTE）
 
Pixel 9a 128GB(au)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
