11インチiPadのシルバーが売れてる！　タブレット端末 人気ランキングTOP10　2025/12/8

11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年11月24日～30日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバーMD3Y4J/A（アップル）2位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルーMD4A4J/A（アップル）3位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイMC9W4J/A（アップル）4位 iPad mini Wi-Fi 128GB パープルMXN93J/A（アップル）5位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンクMD4E4J/A（アップル）6位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB ブルーMC9X4J/A（アップル）7位 iPad mini Wi-Fi 128GB スターライトMXN83J/A（アップル）8位 11インチiPad Wi-Fi 256GB シルバーMD4G4J/A（アップル）9位 Galaxy Tab A9+SM-X210NZAAXJP（SAMSUNG）10位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB パープルMCA04J/A（アップル）