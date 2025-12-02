名古屋圏でPixel 9aが再浮上！ Androidスマホ人気ランキングTOP10 2025/12/2
「BCNランキング」2025年11月17日～23日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
2位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
3位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
4位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）
5位 Galaxy A25 5G(UQ mobile)（SAMSUNG）
6位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
7位 arrows We2 FCG02（FCNT）
8位 AQUOS sense10 SHG15（シャープ）
9位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）
9位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
