「JBL Flip 6」再び首位！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2025/11/29

実売データ

2025/11/29 12:00

　「BCNランキング」2025年11月17日～23日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）

2位　JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）

3位　JBL Flip 6 ブルー
JBLFLIP6BLU（ハーマンインターナショナル）

4位　JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

5位　JBL Flip 6 スクワッド
JBLFLIP6SQUAD（ハーマンインターナショナル）

6位　JBL CHARGE5 ブルー
JBLCHARGE5BLU（ハーマンインターナショナル）

7位　JBL CHARGE5 グレー
JBLCHARGE5GRY（ハーマンインターナショナル）

8位　JBL CHARGE5 スクワッド
JBLCHARGE5SQUAD（ハーマンインターナショナル）

9位　JBL CHARGE5 レッド
JBLCHARGE5RED（ハーマンインターナショナル）

10位　Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）
 
JBL Flip 6 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク