「VLOGCAM ZV-E10 II」が売れてる！　ミラーレス一眼人気ランキングTOP10　2025/11/29

VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年11月17日～23日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラックZV-E10M2X(B)（ソニー）2位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキットEOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）3位 EOS R50・ダブルズームキット ブラックEOSR50BK-WZK（キヤノン）4位 Z50II ダブルズームキットZ50II ダブルズームキット（ニコン）5位 Z 30 ダブルズームキットZ30WZ（ニコン）6位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイトEOSR50WH-WZK（キヤノン）7位 EOS R6 Mark III ボディーEOSR6MK3（キヤノン）8位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラックZV-E10M2K(B)（ソニー）9位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ホワイトZV-E10M2X(W)（ソニー）10位 OLYMPUS PEN E-P7 EZ ダブルズームキット シルバーE-P7 EZ ダブルズームキット(SLV)（OMデジタルソリューションズ）10位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラックZV-E10L(B)（ソニー）