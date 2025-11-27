「PIXPRO FZ55」再び首位！　コンデジ人気ランキングTOP10　2025/11/27

PIXPRO FZ55 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年11月17日～23日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）2位 instax mini Evo Browninstax mini Evo Brown（富士フイルム）3位 instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）4位 デジタルカメラ ブラックKC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）5位 LUMIX TZ99 ブラックDC-TZ99-K（パナソニック）6位 PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）7位 PowerShot SX740 HS シルバーPSSX740HS(SL)（キヤノン）8位 PIXPRO WPZ2WPZ2（KODAK）9位 PIXPRO FZ45 ブラックFZ45(BK)（KODAK）10位 PowerShot SX740 HS ブラックPSSX740HS(BK)（キヤノン）