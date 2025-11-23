「instax mini Evo」が首位！ コンデジ人気ランキングTOP10 2025/11/23
実売データ
2025/11/23 09:00
「BCNランキング」2025年11月10日～16日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
2位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
3位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
4位 デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）
5位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
6位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
7位 PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）
8位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
9位 PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
10位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
2位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
3位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
4位 デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）
5位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
6位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
7位 PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）
8位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
9位 PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
10位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。