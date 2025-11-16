売れてるのは「PIXPRO FZ55」 コンデジ人気ランキングTOP10 2025/11/16
実売データ
2025/11/16 09:00
「BCNランキング」2025年11月3日～9日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
3位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
4位 PENTAX WG-1000 グレー
WG-1000GRAY（リコーイメージング）
5位 PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）
6位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
7位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
8位 PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（KODAK）
9位 デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）
10位 IXY 650 m シルバー
IXY650M(SL)（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
