一打で差がつく操作感　ゲーミングキーボード人気ランキングTOP10　2025/11/14

「BCNランキング」2025年11月3日～9日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ブラック English
G515-TKL-RTBK（ロジクール）
2位 G213 RGB Gaming Keyboard
G213r（ロジクール）
3位 G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ホワイト English
G515-TKL-RTWH（ロジクール）
4位 PRO X TKL RAPID ブラック Japanese
G-PKB-TKL-RTBK（ロジクール）
5位 PRO Gaming Keyboard Linear
G-PKB-002LN（ロジクール）
6位 Razer BlackWidow V4 X Zenless Zone Zero Edition - JP
RZ03-04704400-R3J1（Razer）
7位 G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard-Linear
G512r-LN（ロジクール）
8位 PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White
PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White（Pulsar Gaming Gears）
9位 G413 TKL SE Mechanical Gaming Keyboard
G413TKLSE（ロジクール）
10位 G515 LIGHTSPEED Wireless Gaming Keyboard ブラック Japanese Linear
G515-WL-LNBK（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
