売れてるのは？　スマホ（シリーズ別）人気ランキングTOP10　2025/11/13

実売データ

2025/11/13 07:30

　「BCNランキング」2025年11月3日～9日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 17（アップル）

2位　iPhone 16（アップル）

3位　iPhone 16e（アップル）

4位　iPhone 17 Pro（アップル）

5位　Pixel 9a（Google）

6位　Galaxy A25 5G（SAMSUNG）

7位　arrows We2（FCNT）

8位　AQUOS wish5（シャープ）

9位　Galaxy S25（SAMSUNG）

10位　iPhone 17 Pro Max（アップル）
 
iPhone 17


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
