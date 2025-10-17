「moto g66j 5G」浮上！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/10/17

moto g66j 5G

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年10月6日～12日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）2位 POCO X7 Pro 256GB（Xiaomi）3位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）4位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）5位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）6位 arrows We2 F-52E（FCNT）7位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）8位 POCO M7 Pro 5G 256GB（Xiaomi）9位 POCO X7 Pro 512GB（Xiaomi）10位 arrows We2 FCG02（FCNT）