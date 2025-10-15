【エリア別】大阪圏で売れてるのは？　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/10/15

Galaxy A25 5G SCG33

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年9月29日～10月5日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）2位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）3位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）4位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）5位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）6位 arrows We2 FCG02（FCNT）7位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）8位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）9位 arrows We2 F-52E（FCNT）10位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）