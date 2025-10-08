どこでも充電、スマホに安心を！ モバイルバッテリー人気ランキングTOP10 2025/10/8
実売データ
2025/10/08 17:00
「BCNランキング」2025年9月22日～28日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）
2位 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ブラック
A1634N11（Anker）
3位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイト
A1388N21（Anker）
4位 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ホワイト
A1634N21（Anker）
5位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルー
DE-C44-10000BU（エレコム）
6位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)
DE-C44-10000WF（エレコム）
7位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラック
DE-C44-10000BK（エレコム）
8位 Anker 321 Power Bank ホワイト
A1112N21（Anker）
9位 PowerCore 10000 PD 25W
A1246N11（Anker）
10位 USB Type-C対応モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CE5000WH（マクセル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
