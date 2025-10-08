どこでも充電、スマホに安心を！　モバイルバッテリー人気ランキングTOP10　2025/10/8

実売データ

2025/10/08 17:00

　「BCNランキング」2025年9月22日～28日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）

2位　511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ブラック
A1634N11（Anker）

3位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイト
A1388N21（Anker）

4位　511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ホワイト
A1634N21（Anker）

5位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルー
DE-C44-10000BU（エレコム）

6位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)
DE-C44-10000WF（エレコム）

7位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラック
DE-C44-10000BK（エレコム）

8位　Anker 321 Power Bank ホワイト
A1112N21（Anker）

9位　PowerCore 10000 PD 25W
A1246N11（Anker）

10位　USB Type-C対応モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CE5000WH（マクセル）
 
Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク