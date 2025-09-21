「FZ55」が売れてる！　コンデジ人気ランキングTOP10　2025/9/21

PIXPRO FZ55 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年9月8日～14日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）2位 PIXPRO WPZ2WPZ2（KODAK）3位 PIXPRO FZ55 レッドFZ55(RD)（KODAK）4位 LUMIX TZ99 ブラックDC-TZ99-K（パナソニック）5位 PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）6位 デジタルカメラ ブラックKC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）7位 PIXPRO FZ45 ブラックFZ45(BK)（KODAK）8位 instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）9位 PIXPRO C1 ブラウンC1(BN)（KODAK）10位 LUMIX TZ99 ホワイトDC-TZ99-W（パナソニック）