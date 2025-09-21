AQUOS「4B-C20ET3」が首位！　4Kレコーダー人気ランキングTOP10　2025/9/21

実売データ

2025/09/21 12:00

　「BCNランキング」2025年9月8日～14日の日次集計データによると、4Kレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20ET3（シャープ）

2位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）

3位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）

4位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T103（パナソニック）

5位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）

5位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT4200（ソニー）

7位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT2200（ソニー）

8位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）

9位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20EW3（シャープ）

10位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T403（パナソニック）
 
4B-C20ET3


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
