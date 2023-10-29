「iPhone 15 Pro Max」がTOP10返り咲き、今売れてるスマートフォンTOP10 2023/10/29
「BCNランキング」2023年10月16日から22日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 iPhone 15 Pro（アップル）
5位 iPhone SE(3rd)（アップル）
6位 Pixel 7a（Google）
7位 Redmi 12C（Xiaomi）
8位 iPhone 15 Pro Max（アップル）
9位 Reno10 Pro 5G（OPPO）
10位 Galaxy A23 5G（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 iPhone 15 Pro（アップル）
5位 iPhone SE(3rd)（アップル）
6位 Pixel 7a（Google）
7位 Redmi 12C（Xiaomi）
8位 iPhone 15 Pro Max（アップル）
9位 Reno10 Pro 5G（OPPO）
10位 Galaxy A23 5G（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。