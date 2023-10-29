キヤノンの超望遠レンズが首位浮上、23年9月に売れた交換レンズTOP10　2023/10/29

「BCNランキング」2023年9月1日から30日の日次集計データによると、交換レンズの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 RF100-400mm F5.6-8 IS USM
RF100-400ISUSM（キヤノン）
2位 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary 富士フイルムX用（シグマ）
2位 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD
Model A071（タムロン）
4位 RF50mm F1.8 STM
RF5018STM（キヤノン）
5位 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2
Model A063（タムロン）
6位 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD ソニー用
Model A058(SONY E)（タムロン）
7位 E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
SEL70350G（ソニー）
8位 EF50mm F1.8 STM
EF5018STM（キヤノン）
9位 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD 富士フイルム用
Model B060(FUJIFILM X)（タムロン）
10位 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD ソニー用
Model B061(SONY E)（タムロン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 RF100-400mm F5.6-8 IS USM
RF100-400ISUSM（キヤノン）
2位 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary 富士フイルムX用（シグマ）
2位 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD
Model A071（タムロン）
4位 RF50mm F1.8 STM
RF5018STM（キヤノン）
5位 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2
Model A063（タムロン）
6位 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD ソニー用
Model A058(SONY E)（タムロン）
7位 E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
SEL70350G（ソニー）
8位 EF50mm F1.8 STM
EF5018STM（キヤノン）
9位 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD 富士フイルム用
Model B060(FUJIFILM X)（タムロン）
10位 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD ソニー用
Model B061(SONY E)（タムロン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。