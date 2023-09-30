キヤノンのRFレンズが2位・3位にランクイン、23年8月に売れた交換レンズTOP10　2023/9/30

「BCNランキング」2023年8月1日から31日の日次集計データによると、交換レンズの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2
Model A063（タムロン）
2位 RF50mm F1.8 STM
RF5018STM（キヤノン）
3位 RF100-400mm F5.6-8 IS USM
RF100-400ISUSM（キヤノン）
4位 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary 富士フイルムX用（シグマ）
5位 EF50mm F1.8 STM
EF5018STM（キヤノン）
6位 NIKKOR Z DX 24mm f/1.7（ニコン）
7位 Art 24-70mm F2.8 DG DN ソニーE用（シグマ）
8位 E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
SEL70350G（ソニー）
9位 FE 50mm F1.8
SEL50F18F（ソニー）
10位 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary ソニーE用（シグマ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2
Model A063（タムロン）
2位 RF50mm F1.8 STM
RF5018STM（キヤノン）
3位 RF100-400mm F5.6-8 IS USM
RF100-400ISUSM（キヤノン）
4位 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary 富士フイルムX用（シグマ）
5位 EF50mm F1.8 STM
EF5018STM（キヤノン）
6位 NIKKOR Z DX 24mm f/1.7（ニコン）
7位 Art 24-70mm F2.8 DG DN ソニーE用（シグマ）
8位 E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
SEL70350G（ソニー）
9位 FE 50mm F1.8
SEL50F18F（ソニー）
10位 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary ソニーE用（シグマ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。