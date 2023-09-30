キヤノンのRFレンズが2位・3位にランクイン、23年8月に売れた交換レンズTOP10　2023/9/30

実売データ

2023/09/30 12:00

　「BCNランキング」2023年8月1日から31日の日次集計データによると、交換レンズの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　28-75mm F/2.8 Di III VXD G2
Model A063（タムロン

2位　RF50mm F1.8 STM
RF5018STM（キヤノン

3位　RF100-400mm F5.6-8 IS USM
RF100-400ISUSM（キヤノン）

4位　18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary 富士フイルムX用（シグマ

5位　EF50mm F1.8 STM
EF5018STM（キヤノン）

6位　NIKKOR Z DX 24mm f/1.7（ニコン

7位　Art 24-70mm F2.8 DG DN ソニーE用（シグマ）

8位　E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
SEL70350G（ソニー）

9位　FE 50mm F1.8
SEL50F18F（ソニー）

10位 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary ソニーE用（シグマ）
 
RF5018STM

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
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