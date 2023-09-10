iPhoneとPixelの上位争い続く、今売れてるスマートフォンTOP10　2023/9/10

「BCNランキング」2023年8月28日から9月3日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 Pixel 7a（Google）
3位 iPhone SE(3rd)（アップル）
4位 Pixel 7（Google）
5位 Pixel 6a（Google）
6位 iPhone 14（アップル）
7位 AQUOS wish2（シャープ）
8位 AQUOS sense7 plus(SoftBank)（シャープ）
9位 Xperia Ace III（ソニー）
10位 Redmi 12C（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 Pixel 7a（Google）
3位 iPhone SE(3rd)（アップル）
4位 Pixel 7（Google）
5位 Pixel 6a（Google）
6位 iPhone 14（アップル）
7位 AQUOS wish2（シャープ）
8位 AQUOS sense7 plus(SoftBank)（シャープ）
9位 Xperia Ace III（ソニー）
10位 Redmi 12C（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。