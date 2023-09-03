「Pixel 7」が17週ぶりにTOP10返り咲き、今売れてるスマートフォンTOP10　2023/9/3

実売データ

2023/09/03 12:00

　「BCNランキング」2023年8月21日から27日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 13（アップル

2位　Pixel 7a（Google

3位　iPhone SE(3rd)（アップル）

4位　Pixel 6a（Google）

5位　Pixel 7（Google）

6位　AQUOS wish2（シャープ

7位　iPhone 14（アップル）

8位　AQUOS sense7 plus(SoftBank)（シャープ）

9位　AQUOS sense7（シャープ）

10位 Xperia 5 IV（ソニー
 
Pixel 7

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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