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23年上半期に売れたVR・ARゴーグルTOP10、PlayStation VR2が首位、同梱版は3位にランクイン　2023/8/20

実売データ

2023/08/20 12:00

　「BCNランキング」2023年1月1日から6月30日の日次集計データによると、VRARゴーグルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　PlayStation VR2
CFIJ-17000（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

2位　Meta Quest 2 128GB（Meta Platforms）

3位　PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain 同梱版
CFIJ-17001（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

4位　PICO 4 128GB（Pico Technology）

5位　スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム

6位　Meta Quest 2 256GB（Meta Platforms）

7位　Nreal Air（Xreal）

8位　ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）

9位　VRグラス(スタンダードタイプ)
VRG-S01BK（エレコム）

10位 PICO 4 256GB（Pico Technology）
 
CFIJ-17000

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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