23年上半期に売れたVR・ARゴーグルTOP10、PlayStation VR2が首位、同梱版は3位にランクイン 2023/8/20
「BCNランキング」2023年1月1日から6月30日の日次集計データによると、VR・ARゴーグルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PlayStation VR2
CFIJ-17000（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
2位 Meta Quest 2 128GB（Meta Platforms）
3位 PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain 同梱版
CFIJ-17001（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
4位 PICO 4 128GB（Pico Technology）
5位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム）
6位 Meta Quest 2 256GB（Meta Platforms）
7位 Nreal Air（Xreal）
8位 ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）
9位 VRグラス(スタンダードタイプ)
VRG-S01BK（エレコム）
10位 PICO 4 256GB（Pico Technology）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PlayStation VR2
CFIJ-17000（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
2位 Meta Quest 2 128GB（Meta Platforms）
3位 PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain 同梱版
CFIJ-17001（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
4位 PICO 4 128GB（Pico Technology）
5位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム）
6位 Meta Quest 2 256GB（Meta Platforms）
7位 Nreal Air（Xreal）
8位 ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）
9位 VRグラス(スタンダードタイプ)
VRG-S01BK（エレコム）
10位 PICO 4 256GB（Pico Technology）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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