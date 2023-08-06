「Pixel 6a」が「Pixel 7a」を逆転、今売れてるスマートフォンTOP10 2023/8/6
「BCNランキング」2023年7月24日から30日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 Pixel 6a（Google）
4位 Pixel 7a（Google）
5位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
6位 iPhone 14（アップル）
7位 AQUOS sense7 plus(SoftBank)（シャープ）
8位 AQUOS wish2（シャープ）
9位 Xperia 10 IV（ソニー）
10位 iPhone 14 Pro（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 Pixel 6a（Google）
4位 Pixel 7a（Google）
5位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
6位 iPhone 14（アップル）
7位 AQUOS sense7 plus(SoftBank)（シャープ）
8位 AQUOS wish2（シャープ）
9位 Xperia 10 IV（ソニー）
10位 iPhone 14 Pro（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。