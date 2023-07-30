iPhoneとPixelの上位争い続く、今売れてるスマートフォンTOP10　2023/7/30

実売データ

2023/07/30 12:00

　「BCNランキング」2023年7月17日から23日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 13（アップル

2位　iPhone SE(3rd)（アップル）

3位　Pixel 7a（Google

4位　Pixel 6a（Google）

5位　Galaxy A53 5GSAMSUNG

6位　iPhone 14（アップル）

7位　AQUOS sense7 plus(SoftBank)（シャープ

8位　Reno7 A（OPPO

9位　Xperia 10 IV（ソニー

10位 AQUOS wish2（シャープ）
 
iPhone 13

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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