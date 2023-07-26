ハクバの「Velbon EX-440」が首位、今売れてる三脚TOP10　2023/7/26

実売データ

2023/07/26 17:30

　「BCNランキング」2023年7月10日から16日の日次集計データによると、三脚の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EX-440（ハクバ写真産業

2位　GX 6400（スリック）

3位　Manfrotto PIXI EVO ミニ三脚 ブラック
MTPIXIEVO-BK（Videndum Media Solutions）

4位　ワイヤレスリモートコマンダー機能付シューティンググリップ ブラック
GP-VPT2BT(B)（ソニー

5位　スマートフォン用2way三脚(BTリモコン付) ブラック
P-STSRBK（エレコム

6位　Manfrotto PIXI ミニ三脚 ブラック
MTPIXIMII-B（Videndum Media Solutions）

7位　ZF-300 WSH（ケンコー・トキナー

8位　GX7500（スリック）

9位　Joby GorillaPod Starter Kit
JB01571-BWW（Videndum Media Solutions）

10位 Joby GripTight ONE GP Stand
JB01491-0WW（Videndum Media Solutions）
 
EX-440

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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