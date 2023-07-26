ハクバの「Velbon EX-440」が首位、今売れてる三脚TOP10　2023/7/26

「BCNランキング」2023年7月10日から16日の日次集計データによると、三脚の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EX-440（ハクバ写真産業）
2位 GX 6400（スリック）
3位 Manfrotto PIXI EVO ミニ三脚 ブラック
MTPIXIEVO-BK（Videndum Media Solutions）
4位 ワイヤレスリモートコマンダー機能付シューティンググリップ ブラック
GP-VPT2BT(B)（ソニー）
5位 スマートフォン用2way三脚(BTリモコン付) ブラック
P-STSRBK（エレコム）
6位 Manfrotto PIXI ミニ三脚 ブラック
MTPIXIMII-B（Videndum Media Solutions）
7位 ZF-300 WSH（ケンコー・トキナー）
8位 GX7500（スリック）
9位 Joby GorillaPod Starter Kit
JB01571-BWW（Videndum Media Solutions）
10位 Joby GripTight ONE GP Stand
JB01491-0WW（Videndum Media Solutions）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EX-440（ハクバ写真産業）
2位 GX 6400（スリック）
3位 Manfrotto PIXI EVO ミニ三脚 ブラック
MTPIXIEVO-BK（Videndum Media Solutions）
4位 ワイヤレスリモートコマンダー機能付シューティンググリップ ブラック
GP-VPT2BT(B)（ソニー）
5位 スマートフォン用2way三脚(BTリモコン付) ブラック
P-STSRBK（エレコム）
6位 Manfrotto PIXI ミニ三脚 ブラック
MTPIXIMII-B（Videndum Media Solutions）
7位 ZF-300 WSH（ケンコー・トキナー）
8位 GX7500（スリック）
9位 Joby GorillaPod Starter Kit
JB01571-BWW（Videndum Media Solutions）
10位 Joby GripTight ONE GP Stand
JB01491-0WW（Videndum Media Solutions）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。