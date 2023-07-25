  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • 23年6月に売れたVR・ARゴーグルTOP10、「Meta Quest 2」が首位返り咲き、値下げ奏功か　2023/7/25

23年6月に売れたVR・ARゴーグルTOP10、「Meta Quest 2」が首位返り咲き、値下げ奏功か　2023/7/25

実売データ

2023/07/25 12:00

　「BCNランキング」2023年6月1日から30日の日次集計データによると、VRARゴーグルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Meta Quest 2 128GB（Meta Platforms）

2位　PICO 4 128GB（Pico Technology）

3位　Meta Quest 2 256GB（Meta Platforms）

4位　スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム

5位　XREAL Air（Xreal）

6位　PlayStation VR2
CFIJ-17000（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

7位　ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）

8位　VRグラス(スタンダードタイプ)
VRG-S01BK（エレコム）

9位　2D3D両用VRゴーグル
VRG-2D3D02BK（エレコム）

10位 PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain 同梱版
CFIJ-17001（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
 
Meta Quest 2

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 