ソニーのHandycamが連続首位、今売れてるデジタルビデオカメラTOP10 2023/6/8
実売データ
2023/06/08 07:30
「BCNランキング」2023年5月29日から6月4日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
2位 GoPro HERO 11 Black
CHDHX-111-FW（GoPro）
3位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590MS-T（パナソニック）
4位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992MS-T（パナソニック）
5位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
6位 デジタル4Kビデオカメラ
HC-VX2MS-K（パナソニック）
7位 Handycam ブラック
FDR-AX45A(B)（ソニー）
8位 DJI Pocket 2 Creator Combo（DJI）
9位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-W590MS-W（パナソニック）
10位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
2位 GoPro HERO 11 Black
CHDHX-111-FW（GoPro）
3位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590MS-T（パナソニック）
4位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992MS-T（パナソニック）
5位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
6位 デジタル4Kビデオカメラ
HC-VX2MS-K（パナソニック）
7位 Handycam ブラック
FDR-AX45A(B)（ソニー）
8位 DJI Pocket 2 Creator Combo（DJI）
9位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-W590MS-W（パナソニック）
10位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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