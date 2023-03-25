今売れてるデジタルビデオカメラTOP10、ソニーのHandycamが1位・2位独占 2023/3/25
実売データ
2023/03/25 12:00
「BCNランキング」2023年2023年3月13日から19日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
2位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
3位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992MS-T（パナソニック）
4位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
5位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590MS-T（パナソニック）
6位 デジタル4Kビデオカメラ
HC-VX2MS-K（パナソニック）
7位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-W590MS-W（パナソニック）
8位 デジタル4Kビデオカメラ ピュアホワイト
HC-VX992MS-W（パナソニック）
9位 DJI Pocket 2 Creator Combo（DJI）
10位 Handycam ブラック
FDR-AX45A(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
2位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
3位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992MS-T（パナソニック）
4位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
5位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590MS-T（パナソニック）
6位 デジタル4Kビデオカメラ
HC-VX2MS-K（パナソニック）
7位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-W590MS-W（パナソニック）
8位 デジタル4Kビデオカメラ ピュアホワイト
HC-VX992MS-W（パナソニック）
9位 DJI Pocket 2 Creator Combo（DJI）
10位 Handycam ブラック
FDR-AX45A(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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