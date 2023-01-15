今売れてるスマートフォンTOP10、「iPhone 13」と「iPhone SE(3rd)」の1位・2位独占続く 2023/1/15
「BCNランキング」2023年1月2日から1月8日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 Pixel 6a（Google）
4位 iPhone 13 mini（アップル）
5位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
6位 iPhone 14（アップル）
7位 arrows We（FCNT）
8位 iPhone 14 Pro（アップル）
9位 Xperia Ace III（ソニー）
10位 Xperia 10 IV（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 Pixel 6a（Google）
4位 iPhone 13 mini（アップル）
5位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
6位 iPhone 14（アップル）
7位 arrows We（FCNT）
8位 iPhone 14 Pro（アップル）
9位 Xperia Ace III（ソニー）
10位 Xperia 10 IV（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。