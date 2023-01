iPhoneの着信履歴・通話履歴を楽に復元、「PhoneRescue for iOS」の新バージョン公開

「iOSデバイスからリカバリー」からiPhoneの着信履歴を復元できる

iMobieは1月5日、 iPhone の着信履歴・通話履歴を簡単に復元できる「PhoneRescue for i OS 」を最新バージョンに更新した。最新バージョンでは、着信履歴の読み込み成功率を向上し、「着信履歴の復元」機能を最適化している。PhoneRescue for iOSを使ってiPhoneの着信履歴を復元するには、PhoneRescue for iOSを起動して「iOSデバイスからリカバリー」をタップして選択したら、画面右下の「→」をタップする。「通話履歴」をタップして選択し、「OK」をタップして作業を続ける。「削除された項目を表示」をタップして復元したい着信履歴を選択し、画面右下の「デバイスへ」または「パソコンへ」をタップすることで、着信履歴が復元される。同社は、iPhoneの着信履歴が消えてしまう理由として、iPhoneの一時的な不具合、日付を手動設定にしている、iOSバージョンの不具合の三つを挙げる。消えてしまった着信履歴は、iTunesやiCloudのバックアップからも復元が可能だが、他のデータもバックアップ時点に戻ってしまうため、より手軽に着信履歴を復元したいならPhoneRescue for iOSが適している。PhoneRescue for iOSは、月額5080円の月間プラン、年額6980円の年間プラン、9980円のライフタイムプランのほか、無料体験も用意する。