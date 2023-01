2022年に売れたミラーレス一眼TOP10、「EOS Kiss M2」が「VLOGCAM ZV-E10」を上回って首位　2022/1/4

EOS Kiss M2

2022年の ミラーレス一眼 売れ筋ランキング は、 キヤノン 「E OS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト」が首位を獲得。21年は ソニー 「α6400 ダブルズームレンズキット ブラック」に及ばず2位だったが逆転した。キヤノンは「EOS Kiss M2」シリーズに加え、22年7月発売の新機種「EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット」や フルサイズ 機「EOS RP・RF24-105 IS STM レンズキット」もランクインさせた。 ソニー 「VLOGC A M ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック」は2位を獲得。発売当初から 動画 撮影に特化した カメラ として高い人気を維持。21年の5位に続き2年連続で年間TOP10入りを果たした。ソニーは22年の6月頃まで部材不足により主要製品の受注を停止。販売台数の減少を招いたが、下半期で復活し4製品をTOP10入りさせた。 BCN ランキング」2022年1月1日から12月11日の日次集計データによると、 ミラーレス一眼 の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 E OS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイトEOSKISSM2-WZKWH( キヤノン 2位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラックZV-E10L(B)(ソニー)3位 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラックEOSKISSM2-WZKBK(キヤノン)4位 OLYMPUS PEN E-PL10 EZ ダブルズームキット ホワイト(OMデジタルソリューションズ)5位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラックILCE-6400Y(B)(ソニー)6位 EOS RP・RF24-105 IS STM レンズキットEOSRP-24105ISSTMLK(キヤノン)7位 α7 IVILCE-7M4(ソニー)8位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキットEOSR10-18150ISSTMLK(キヤノン)9位 α6400 ダブルズームレンズキット シルバーILCE-6400Y(S)(ソニー)10位 Z 50 ダブルズームキットZ50WZ( ニコン ※本ランキングの集計期間は2022年1月1日~12月11日のため、実際の年間順位は変動している場合があります。