今売れてるミラーレス一眼TOP10、ソニー「VLOGCAM ZV-E10」が首位キープ　2022/12/21

実売データ

2022/12/21 07:30

　「BCNランキング」2022年12月5日から12月11日までの日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー

2位　FUJIFILM X-T30 II XC15-45mmレンズキット シルバー
F X-T30 II LK-1545-S（富士フイルム

3位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）

4位　EOS M6 MarkII ダブルズームキット ブラック
EOSM6MK2BK-WZK（キヤノン

5位　OLYMPUS PEN E-PL10 EZ ダブルズームキット ホワイト
（OMデジタルソリューションズ）

6位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ブラック
EOSKISSM2-WZKBK（キヤノン）

7位　EOS Kiss M2 ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSM2-WZKWH（キヤノン）

8位　α7 IV
ILCE-7M4（ソニー）

9位　Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン

10位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ホワイト
ZV-E10L(W)（ソニー）
 
VLOGCAM ZV-E10

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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