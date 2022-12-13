今売れてる双眼鏡TOP10、ニコンビジョン「Sportstar Zoom」がTOP3入り 2022/12/13
実売データ
2022/12/13 12:30
「BCNランキング」2022年11月28日から12月4日の日次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 8X21 DH II SG（ケンコー・トキナー）
3位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）
4位 コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
5位 PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）
6位 スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）
7位 ACULON T02 10x21（ニコンビジョン）
8位 コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
9位 PENTAX タンクロー UP 10X21 ブラック（リコーイメージング）
10位 セレス-GIII 7-21X21 オレンジ（ケンコー・トキナー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 8X21 DH II SG（ケンコー・トキナー）
3位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）
4位 コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
5位 PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）
6位 スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）
7位 ACULON T02 10x21（ニコンビジョン）
8位 コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
9位 PENTAX タンクロー UP 10X21 ブラック（リコーイメージング）
10位 セレス-GIII 7-21X21 オレンジ（ケンコー・トキナー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。