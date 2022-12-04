今売れてるスマートフォンTOP10、iPhone 13と第3世代SEのTOP2独占続く 2022/12/4
「BCNランキング」2022年11月21日から11月27日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 Pixel 6a（Google）
4位 iPhone 14（アップル）
5位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
6位 iPhone 14 Pro（アップル）
7位 Xperia Ace III（ソニー）
8位 Xperia 10 IV（ソニー）
9位 arrows We（FCNT）
10位 Pixel 7（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 Pixel 6a（Google）
4位 iPhone 14（アップル）
5位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
6位 iPhone 14 Pro（アップル）
7位 Xperia Ace III（ソニー）
8位 Xperia 10 IV（ソニー）
9位 arrows We（FCNT）
10位 Pixel 7（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。