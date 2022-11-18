今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールの静音キーボードが首位　2022/11/18

実売データ

2022/11/18 12:30

　「BCNランキング」2022年11月7日から11月13日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　無線2.4GHz フルキーボード ブラック
BSKBW120BK（バッファロー

3位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

4位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード&マウス
TK-FDM063BK（エレコム

5位　無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー）

6位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

7位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）

8位　MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE（ロジクール）

9位　無線コンパクトキーボード
TK-FDM105TXBK（エレコム）

10位 Bluetooth 5.0 薄型フルキーボード
TK-FBM120KBK（エレコム）
 
K295GP

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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