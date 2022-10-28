今売れてるVR・ARゴーグルTOP10、「Meta Quest 2 128GB」が首位キープ　2022/10/28

実売データ

2022/10/28 07:30

　「BCNランキング」2022年10月17日から10月23日の日次集計データによると、VRARゴーグルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Meta Quest 2 128GB（Meta Platforms）

2位　Nreal Air（Nreal）

3位　PICO 4 128GB（Pico Technology）

4位　PICO 4 256GB（Pico Technology）

5位　Meta Quest 2 256GB（Meta Platforms）

6位　スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム

7位　スタンダードVRゴーグル
VRG-X02BK（エレコム）

8位　VRグラス(スタンダードタイプ)
VRG-S01BK（エレコム）

9位　ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）

10位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-X02RBK（エレコム）
 
Meta Quest 2

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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