今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、42型AQUOSがTOP3返り咲き　2022/10/23

実売データ

2022/10/23 09:00

　「BCNランキング」2022年10月10日から10月16日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
43C350X（TVS REGZA）

2位　BRAVIA XR
XRJ-55X90J（ソニー

3位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ

4位　REGZA
50C350X（TVS REGZA）

5位　BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー）

6位　VIERA
TH-49LX900（パナソニック

7位　AQUOS 4K
4T-C50EN2（シャープ）

8位　REGZA
55C350X（TVS REGZA）

9位　BRAVIA XR
XRJ-65X95J（ソニー）

10位 BRAVIA
KJ-48A9S（ソニー）
 
4T-C42DJ1

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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