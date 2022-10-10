今売れてるコンパクトデジカメTOP10、KODAKが2週連続首位 2022/10/10
実売データ
2022/10/10 07:30
「BCNランキング」2022年9月26日から10月2日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック（KODAK）
2位 IXY 650 シルバー（キヤノン）
3位 PIXPRO WPZ2（KODAK）
4位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
5位 Cyber-shot WX500 ブラック
DSC-WX500(B)（ソニー）
6位 デジタルカメラ
KC-03TY（ケンコー・トキナー）
7位 instax mini Evo（富士フイルム）
8位 IXY 650 ブラック（キヤノン）
9位 PIXPRO FZ55 レッド（KODAK）
10位 PIXPRO FZ45 ブラック（KODAK）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック（KODAK）
2位 IXY 650 シルバー（キヤノン）
3位 PIXPRO WPZ2（KODAK）
4位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
5位 Cyber-shot WX500 ブラック
DSC-WX500(B)（ソニー）
6位 デジタルカメラ
KC-03TY（ケンコー・トキナー）
7位 instax mini Evo（富士フイルム）
8位 IXY 650 ブラック（キヤノン）
9位 PIXPRO FZ55 レッド（KODAK）
10位 PIXPRO FZ45 ブラック（KODAK）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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