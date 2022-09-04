今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、43型REGZAが2週連続首位　2022/9/4

実売データ

2022/09/04 09:00

　「BCNランキング」2022年8月22日から8月28日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
43C350X（TVS REGZA）

2位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ

3位　REGZA
50C350X（TVS REGZA）

4位　BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー

5位　AQUOS 4K
4T-C50DL1（シャープ）

6位　BRAVIA XR
XRJ-55X90J（ソニー）

7位　REGZA
55C350X（TVS REGZA）

8位　BRAVIA
KJ-43X85J（ソニー）

9位　VIERA
TH-49LX900（パナソニック

10位 AQUOS OLED
4T-C55DQ1（シャープ）
 
43C350X


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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