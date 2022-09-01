今売れてるドライブレコーダーTOP10、前後撮影できる2カメラモデルが人気　2022/9/1

実売データ

2022/09/01 07:30

　「BCNランキング」2022年8月22日から8月28日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ドライブレコーダー
ZDR016（コムテック

2位　ドライブレコーダー
ZDR035（コムテック）

3位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR760（JVCケンウッド

3位　スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR450（JVCケンウッド

5位　ドライブレコーダー
ZDR037（コムテック）

5位　前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
DRV-MR8500（JVCケンウッド）

7位　ドライブレコーダー ブラック
DRV-350-B（JVCケンウッド）

8位　デジタルルームミラー型ドライブレコーダー
DRV-EM4700（JVCケンウッド）

9位　ドライブレコーダーユニット
VREC-DH300D（パイオニア

10位 ドライブレコーダー
ZDR038（コムテック）
 
ZDR016


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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