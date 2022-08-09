今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、エレコムが2位～4位を占める　2022/8/9

実売データ

2022/08/09 12:00

　「BCNランキング」2022年7月25日から31日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム

3位　無線薄型フルキーボード＆マウス
TK-FDM110MBK（エレコム）

4位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）

5位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

6位　無線2.4GHz フルキーボード ブラック
BSKBW120BK（バッファロー

7位　MX KEYS MINI グラファイト
KX700GR（ロジクール）

8位　K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard オフホワイト
K380OW（ロジクール）

9位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）

10位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
 
TK-FDP099TBK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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