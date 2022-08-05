7月に売れたAndroidスマートフォンTOP10、シャープ「AQUOS wish2」が初首位 2022/8/5
「BCNランキング」2022年7月1日から7月31日の日次集計データによると、Androidスマートフォ（月次）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年7月のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、シャープが6月24日に発売した新機種「AQUOS wish2 SH-51C」が首位を獲得した。先月TOP10入りしていた前モデル「AQUOS wish」と入れ替わってのランクインだ。4位と8位にはソニー「Xperia 10 IV」が初登場。7月8日発売の新機種で、NTTドコモ版とソフトバンク版がランクインした。先月9位に初登場したOPPO「Reno7 A」は4ランクアップで5位に浮上。また、au版の「Reno7 A OPG04」も7位に初登場した。従来機の「Reno5 A」も2位、9位に留まっており、同社製品は4機種同時にTOP10入りした。
1位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
2位 Reno5 A（OPPO）
3位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
4位 Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）
5位 Reno7 A（OPPO）
6位 Galaxy M23 5G SM-M236QLBFSJP（SAMSUNG）
7位 Reno7 A OPG04（OPPO）
8位 Xperia 10 IV(SoftBank)（ソニー）
9位 Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO）
10位 arrows We F-51B（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年7月のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、シャープが6月24日に発売した新機種「AQUOS wish2 SH-51C」が首位を獲得した。先月TOP10入りしていた前モデル「AQUOS wish」と入れ替わってのランクインだ。4位と8位にはソニー「Xperia 10 IV」が初登場。7月8日発売の新機種で、NTTドコモ版とソフトバンク版がランクインした。先月9位に初登場したOPPO「Reno7 A」は4ランクアップで5位に浮上。また、au版の「Reno7 A OPG04」も7位に初登場した。従来機の「Reno5 A」も2位、9位に留まっており、同社製品は4機種同時にTOP10入りした。
1位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
2位 Reno5 A（OPPO）
3位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
4位 Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）
5位 Reno7 A（OPPO）
6位 Galaxy M23 5G SM-M236QLBFSJP（SAMSUNG）
7位 Reno7 A OPG04（OPPO）
8位 Xperia 10 IV(SoftBank)（ソニー）
9位 Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO）
10位 arrows We F-51B（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。