今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールが首位キープ　2022/8/2

「BCNランキング」2022年7月18日から24日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
2位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
3位 無線2.4GHz フルキーボード ブラック
BSKBW120BK（バッファロー）
4位 無線薄型フルキーボード＆マウス
TK-FDM110MBK（エレコム）
5位 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）
6位 Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）
7位 MX KEYS MINI グラファイト
KX700GR（ロジクール）
8位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）
9位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
10位 Bluetooth 5.0 薄型フルキーボード
TK-FBM120KBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
2位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
3位 無線2.4GHz フルキーボード ブラック
BSKBW120BK（バッファロー）
4位 無線薄型フルキーボード＆マウス
TK-FDM110MBK（エレコム）
5位 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）
6位 Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）
7位 MX KEYS MINI グラファイト
KX700GR（ロジクール）
8位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）
9位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
10位 Bluetooth 5.0 薄型フルキーボード
TK-FBM120KBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。