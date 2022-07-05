今売れてるホームシアターシステムTOP10、「BOSE TV SPEAKER」がTOP3浮上　2022/7/5

実売データ

2022/07/05 12:00

　「BCNランキング」2022年6月20日から26日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス

2位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー

3位　Bose TV Speaker
（BOSE）

4位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー）

5位　サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ

6位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）

7位　サウンドバー
HT-G700（ソニー）

8位　DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）

9位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）

9位　ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）
 
BOSE TV SPEAKER


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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