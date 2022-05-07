第1四半期に売れた交換レンズTOP10、タムロンのソニーEマウント用レンズが首位　2022/5/7

「BCNランキング」2022年1月1日から3月30日の日次集計データによると、交換レンズの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2
Model A063（タムロン）
2位 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD
Model A071（タムロン）
3位 M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II
（OMデジタルソリューションズ）
4位 EF50mm F1.8 STM
（キヤノン）
5位 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary ソニーE用
28-70mm F2.8 DG DN Contemporary(SONY E)（シグマ）
6位 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD ソニー用
Model B061(SONY E)（タムロン）
7位 RF50mm F1.8 STM
RF5018STM（キヤノン）
8位 AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
（ニコン）
9位 E 35mm F1.8 OSS
SEL35F18（ソニー）
10位 フジノンレンズ XF35mmF1.4 R
XF35MMF1.4 R（富士フイルム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2
Model A063（タムロン）
2位 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD
Model A071（タムロン）
3位 M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II
（OMデジタルソリューションズ）
4位 EF50mm F1.8 STM
（キヤノン）
5位 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary ソニーE用
28-70mm F2.8 DG DN Contemporary(SONY E)（シグマ）
6位 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD ソニー用
Model B061(SONY E)（タムロン）
7位 RF50mm F1.8 STM
RF5018STM（キヤノン）
8位 AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
（ニコン）
9位 E 35mm F1.8 OSS
SEL35F18（ソニー）
10位 フジノンレンズ XF35mmF1.4 R
XF35MMF1.4 R（富士フイルム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。