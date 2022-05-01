今売れてるスマートフォンTOP10、サムスンの新ハイエンド機「Galaxy S22 Ultra」が初登場 2022/5/1
「BCNランキング」2022年4月18日から24日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE(3rd)（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 arrows We（FCNT）
5位 iPhone 13 Pro（アップル）
6位 AQUOS wish（シャープ）
7位 Reno5 A（OPPO）
7位 Galaxy S22 Ultra（SAMSUNG）
9位 AQUOS sense6（シャープ）
10位 Xperia 10 III（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE(3rd)（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 arrows We（FCNT）
5位 iPhone 13 Pro（アップル）
6位 AQUOS wish（シャープ）
7位 Reno5 A（OPPO）
7位 Galaxy S22 Ultra（SAMSUNG）
9位 AQUOS sense6（シャープ）
10位 Xperia 10 III（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。