今売れてるPC対応ゲームコントローラーTOP10、エレコムのゲームパッドが2位浮上 2022/4/16
実売データ
2022/04/16 12:00
「BCNランキング」2022年4月4日から10日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
2位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
3位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
4位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
5位 レーシングホイールエイペックス for PlayStation5 PlayStation4 PC
SPF-004（ホリ）
6位 F710 WIRELESS GAMEPAD
F710r（ロジクール）
7位 ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ
NSW-278（ホリ）
8位 Thrustmaster T300 RS GT Edition
4160687（Guillemot）
9位 PS4/PS3/PC用 シンプルターボコントローラ 零-ZERO- ブラック
ANS-PF069BK（アンサー）
10位 ホリパッド FPS for Nintendo Switch/PC
NSW-326（ホリ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
2位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
3位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
4位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
5位 レーシングホイールエイペックス for PlayStation5 PlayStation4 PC
SPF-004（ホリ）
6位 F710 WIRELESS GAMEPAD
F710r（ロジクール）
7位 ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ
NSW-278（ホリ）
8位 Thrustmaster T300 RS GT Edition
4160687（Guillemot）
9位 PS4/PS3/PC用 シンプルターボコントローラ 零-ZERO- ブラック
ANS-PF069BK（アンサー）
10位 ホリパッド FPS for Nintendo Switch/PC
NSW-326（ホリ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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